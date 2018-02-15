Премьер-министр Кыргызстана пообещал уволить акима по настоянию депутата

Премьер-министр Сапар Исакова пообещал уволить акима Панфиловского района Кыргызстана Дамира Кулубаева по настоянию депутата Бактыбека Райымкулова. Об этом глава кабмина заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат рассказал, что до него дозвонились избиратели села Каптал-Арык в девять часов вечера. Они просили помощи. В селе поднялись грунтовые воды, но никого из руководства они не нашли.

«В селе было наводнение. Но я не смог дозвониться ни до акима, ни до его заместителя. Зачем нам такие акимы? Министр Боронов (глава МЧС Кубатбек Боронов. — Прим. ИА «24.kg») сам всю ночь ходил с лопатой», — возмутился Бактыбек Райымкулов.

«Этого акима я сниму с работы. Я даю слово», — пообещал Сапар Исаков.

Отметим, Панфиловский район Дамир Кулубаев возглавляет с лета 2017 года.