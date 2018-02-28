За сокрытие двойного гражданства ЦИК предлагает ввести уголовное наказание

В ЦИК предлагают ввести в Кыргызстане уголовное наказание за сокрытие сведений о двойном гражданстве. Об этом ИА «24.kg» сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, непредставление информации кандидатом в депутаты следует расценивать как заведомо ложное сообщение.

«ЦИК не может сама проверить, есть ли у претендента на мандат гражданство другой страны. Но в законодательном порядке стоит закрепить, что кандидат сам должен представлять в Центризбирком достоверные сведения, включая официальные ответы на запросы в соответствующие службы других государств, что он не является их гражданином. Только при наличии полного пакета документов ЦИК его может регистрировать», — сказала Гульнара Джурабаева.

Наказывать за наличие иного гражданства депутатов и чиновников предлагает и депутат парламента Дастан Бекешев.

Читайте по теме Двойное гражданство. Кто из политиков Кыргызстана попался на этом

Сейчас комиссия проверяет, есть ли российское гражданство у экс-главы ЦИК Клары Кабиловой. Она под именем Гульнара-Клара Самат должна прийти в парламент по списку партии «Ата Мекен» вместо Аиды Саляновой. Соответствующий запрос в ФМС РФ отправлен.

Вопрос двойного гражданства вновь стали широко обсуждать, после задержания в Алматы во время спецоперации 15-16 февраля депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека. Он проходит по делу о контрабанде. Госорганы Казахстана официально уведомили МИД Кыргызстана о том, что Асылбек уулу Дамирбек имеет гражданство РК.