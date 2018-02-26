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Власть
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (20)

Чтобы неповадно было. Депутат предлагает наказывать за двойное гражданство

Депутат Дастан Бекешев заявил ИА «24.kg», что намерен направить письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы в отношении чиновников и депутатов, у которых выявлено двойное гражданство, возбуждали уголовное дело по статье «Подлог» УК КР.

По его словам, необходимо предусмотреть форму ответственности для таких лиц. «Я понимаю, что проверить наличие иного гражданства практически невозможно. Но должно быть наказание. А то получается, что кроме лишения мандата или увольнения с работы больше никакой формы ответственности. Это неправильно», — считает Дастан Бекешев.

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Он добавил, что сейчас проверяют на предмет наличия иного (российского) гражданства и экс-главу ЦИК Клару Кабилову. Она под именем Гульнара-Клара Самат должна прийти в парламент по списку партии «Ата Мекен» вместо Аиды Саляновой.

В ЦИК ИА «24.kg» подтвердили, что от гражданских активистов поступило обращение о том, что у Клары Кабиловой есть российский паспорт.

Вопрос двойного гражданства вновь стал широко обсуждаться, после того как в Алматы во время спецоперации 15 февраля задержали депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека. Он проходит по делу о контрабанде. Госорганы Казахстана официально уведомили МИД Кыргызстана о том, что Асылбек уулу Дамирбек имеет гражданство РК.
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