Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 февраля

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Курманбек Дыйканбаев назначен новым представителем президента в Жогорку Кенеше.

Ранее главу государства Алмазбека Атамбаева в ЖК представлял Молдакун Абдылдаев.

Фото из Интернета родился 11 июня 1960 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в колхозе имени 50-летия СССР.

1993-1994 — президент Крестьянско-промышленного союза;

1995-1997 — председатель сельскохозяйственного кооператива «Алдаяр» в Иссык-Кульской области;

1996-1997 — глава айыл окмоту «Кутурга» Тюпского района Иссык-Кульской области;

1997-1998 — ведущий специалист Ассоциации органов местного самоуправления КР;

1998-2001 — эксперт проекта «Децентрализация» ПРООН;

1998-2002 — руководитель аппарата Конгресса местных сообществ КР;

с 2002-го — председатель Ассоциации органов местного самоуправления сел и поселков КР;

2009-2010 — заведующий отделом организационной работы и местного самоуправления Чуйской областной госадминистрации;

2011-2015 — депутат Жогорку Кенеша;

2015-2017 — технический директор ОсОО «Кол-Мунай».

Женишбек Ногойбаев назначен заместителем министра транспорта и дорог.

Женишбек Ногойбаев родился 8 мая 1957 года во Фрунзе. Окончил Уральский политехнический институт имени С.М.Кирова, инженер-механик электронной техники.

1979-1985 — Фрунзенский опытный завод электровакуумного машиностроения, мастер, инженер-технолог, программист, начальник технического бюро;

1985-1987 — Сары-Джазский горно-обогатительный комбинат, начальник перевалочной базы, начальник отдела комплектации;

1989-1991 — территориальный научно-экономический центр Плановой комиссии Фрунзенского горисполкома, директор, коммерческий директор;

1991-1994 — ПКОсОО «Кадам», директор;

1994-1997 — Кыргызско-Российское СП «ГРАНиК», земеститель директора;

1997-1999 — Первомайская райинспекция по благоустройству мэрии Бишкека, начальник;

1999-2001 — АО «Жанар», вице-президент по внешне-экономическим связям и маркетингу;

2006-2013 — ОАО «Бишкекский машиностроительный завод», главный менеджер управления маркетинга и сбыта, член Совета директоров;

2013-2017 — генеральный директор ГП «Бишкекский автовокзал»;

2017-2018 — генеральный директор ГП «Кыргыз автобекет».

Фото из Интернета назначена председателем Государственной регистрационной службы.

Бывший глава Дастан Догоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава правительства принял его отставку.

Алина Шаикова родилась 29 октября 1971 года во Фрунзе. Окончила Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «экономист».

1995–1999 — старший инспектор Государственной налоговой инспекции по Свердловскому району Бишкека;

1999–2000 — главный экономист в ГАК «Кыргызгазмунайзат»;

2000–2004 — начальник отдела Центрального казначейства Министерства финансов КР;

2004–2008 — заведующая отделением казначейства по Свердловскому району Бишкека;

2009–2012 — директор государственного учреждения «Инфо-Система» при Министерстве финансов;

2012–2013 — заместитель директора Центрального казначейства Минфина, заместитель министра финансов;

2014–2015 — председатель Государственной регистрационной службы;

2017-2018 — директор департамента государственных закупок Минфина.

Нурдин Сулайманов переизбран главой Наццентра по предупреждению пыток.

Он возглавлял центр с 2016 года. На должность претендовали 14 человек.

Сменилось несколько акимов районов.

Эльчибек Джантаев назначен акимом Тюпского района. Ранее он занимал должность первого заместителя акима Ак-Суйского района. Прежний аким Советбек Исмаилов написал заявление об уходе по собственному желанию.

Жумгалбек Дуйшебаев назначен акимом Кеминского района. Прежний глава района Улан Карагулов назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Новым акимом Нарынского района стал Семетей Черикбаев. Он сменил Туголбая Жанбоева.

Чолпонкул Торокулов назначен акимом Бакай-Атинского района.

О кадровых перестановках с 5 по 9 февраля читайте здесь.