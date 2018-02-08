Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Выступая, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал деятельность ГКНБ, отметив, что только одна треть возбужденных уголовных дел доходит до суда.

«Государственный комитет национальной безопасности за последнее два года возбудил две тысячи уголовных дел. Из них только 29 процентов довели до суда. А суд, в свою очередь, почти половину обвиняемых следователями ГКНБ оправдал», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков также напомнил основную задачу, стоящую перед Антикоррупционной службой ГКНБ.

«Эта служба создана для борьбы с коррупционными преступлениями в высших эшелонах власти. К сожалению, некоторые сотрудники АКС превратились в касту неприкасаемых. Учитывая технические и другие возможности АКС, можно сказать, что вы некачественно выполняете свои обязанности. Пришло время изменить формат службы. Нобходимо пересмотреть и на соответствие занимаемой должности всех сотрудников АКС», — заявил президент.

Глава государства также подверг резкой критике руководителей МВД, Генпрокуратуры, ГСИН и судебной системы. По его данным, за два года правохранительные органы возбудили 76 тысяч уголовных дел, из них 30 процентов было доведено до конца, но только по 12 процентам от общего числа уголовных преследований вынесен приговор.

«43 процента уголовных дел были сокращены или прекращены. Из них в 85 процентах дела закрыли под предлогом отсутствия подозреваемых», — возмутился Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к силовикам.