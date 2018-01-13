Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова ждут с официальным визитом в Таджикистане. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, отправленной главой РТ Эмомали Рахмоном.

«Добрососедские, дружеские отношения с Кыргызстаном, имеющие вековые исторические корни, всегда были и остаются одним из приоритетных векторов внешней политики Таджикистана, — говорится в телеграмме. — За истекший период стороны совместными усилиями добились позитивных результатов в развитии взаимодействия по всем ключевым направлениям сотрудничества. Это позволило создать серьезный задел для дальнейшего углубления таджикско-кыргызских отношений взаимовыгодного партнерства. Убежден, что ваш предстоящий официальный визит в Таджикистан придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и поднимет его планку на новые высоты в соответствии с коренными интересами наших братских народов».

Дату официального визита президента Кыргызстана в Таджикистан пока не называют.