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Общество

Сооронбая Жээнбекова ждут с официальным визитом в Таджикистане

Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова ждут с официальным визитом в Таджикистане. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, отправленной главой РТ Эмомали Рахмоном.

«Добрососедские, дружеские отношения с Кыргызстаном, имеющие вековые исторические корни, всегда были и остаются одним из приоритетных векторов внешней политики Таджикистана, — говорится в телеграмме. — За истекший период стороны совместными усилиями добились позитивных результатов в развитии взаимодействия по всем ключевым направлениям сотрудничества. Это позволило создать серьезный задел для дальнейшего углубления таджикско-кыргызских отношений взаимовыгодного партнерства. Убежден, что ваш предстоящий официальный визит в Таджикистан придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и поднимет его планку на новые высоты в соответствии с коренными интересами наших братских народов».

Дату официального визита президента Кыргызстана в Таджикистан пока не называют.
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