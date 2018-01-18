Вылечат и поставят на ноги. Врачи провели медосмотр Омурбека Текебаева

Отбывающий уголовное наказание лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прошел медицинский осмотр, по результатам которого будет принято решение о переводе политика в обычный стационар. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.

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Группа депутатов парламента ранее обратилась в ГСИН с просьбой перевести осужденного экс-парламентария из ИК №47 в обычную больницу.

По словам Исхака Масалиева, когда он ранее посетил Омурбека Текебаева в колонии, тот жаловался на давление.