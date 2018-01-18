Вылечат и поставят на ноги. Врачи провели медосмотр Омурбека Текебаева

Отбывающий уголовное наказание лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прошел медицинский осмотр, по результатам которого будет принято решение о переводе политика в обычный стационар. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.
Группа депутатов парламента ранее обратилась в ГСИН с просьбой перевести осужденного экс-парламентария из ИК №47 в обычную больницу.
По словам Исхака Масалиева, когда он ранее посетил Омурбека Текебаева в колонии, тот жаловался на давление.
Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов также ранее посетил Омурбека Текебаева и отмечал, что тот фактически изолирован в целях безопасности.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны виновными и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд применил в отношении Текебаева амнистию. Срок наказания сократят. Ранее сообщалось, что политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.