Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак

Член фракции «Республика — Ата Журт» Экмат Байбакпаев выступил с инициативой придать национальному головному убору кыргызов ак-калпаку статус культурного символа. Он подготовил законопроект.

В справке-обосновании указано, что цель документа — улучшение имиджа «важнейшего элемента культурного наследия кыргызского народа — ак-калпака, установление правовой базы его охраны, поддержки и развития, популяризации ак-калпака, создание условий для формирования ак-калпака в качестве культурного символа республики».

Законопроект также направлен на повышение узнаваемости государства и народа Кыргызстана через сохранение исторического наследия и культуры ношения ак-калпака.

Порядок ношения национального головного убора, по мнению нардепа, должен определяться правительством.

Автор предлагает обязать президента, торага Жогорку Кенеша, вице-спикеров, депутатов, премьер-министра, глав министерств, а также членов официальных делегаций носить ак-калпак во время официальных приемов, визитов на всех уровнях в зарубежные страны. «В целях популяризации и сохранения традиций и культурного фонда кыргызского народа», — отметил Экмат Байбакпаев.Недавно из-за ак-калпака разгорелся скандал. В Бишкеке 22 декабря прошел модный показ собак в новогодних костюмах Dog’s fashion show . Хозяйка одной из участниц надела на своего питомца ак-калпак. Новость об этом вызвала возмущение общественности, в том числе и депутатов парламента. Сразу несколько парламентариев потребовали наказать владелицу собаки, надевшую на животное шапку, стилизованную под национальный головной убор.

Гражданские активисты пошли еще дальше. Они потребовали от торгово-развлекательного центра «Бишкек-парк» 10 миллионов сомов за организацию показа собачей моды.