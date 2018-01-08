Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак

Член фракции «Республика — Ата Журт» Экмат Байбакпаев выступил с инициативой придать национальному головному убору кыргызов ак-калпаку статус культурного символа. Он подготовил законопроект.
В справке-обосновании указано, что цель документа — улучшение имиджа «важнейшего элемента культурного наследия кыргызского народа — ак-калпака, установление правовой базы его охраны, поддержки и развития, популяризации ак-калпака, создание условий для формирования ак-калпака в качестве культурного символа республики».
Законопроект также направлен на повышение узнаваемости государства и народа Кыргызстана через сохранение исторического наследия и культуры ношения ак-калпака.
Порядок ношения национального головного убора, по мнению нардепа, должен определяться правительством.
Гражданские активисты пошли еще дальше. Они потребовали от торгово-развлекательного центра «Бишкек-парк» 10 миллионов сомов за организацию показа собачей моды.