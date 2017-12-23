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Общество

Модный показ новогодних костюмов. Накануне года Собаки

Приближается 2018 год, который по Восточному календарю считается годом Собаки. В честь этого 22 декабря в Бишкеке прошел модный показ собак в новогодних костюмах Dog’s fashion show.

И хозяева собак, и сами питомцы находились в праздничном настроении. Еще бы, ведь хозяева придумали и сшили для своих питомцев костюмы самых разных фасонов. А те, словно заправские артисты, показывали их гостям и участникам. На сцену вышли лабрадор-ретривер, хаски, акита-ину, пудель, мопсы еще много других собак самых разных пород.

Особенную радость такие модные показы доставляют детям. И они мастерски демонстрируют выучку своих питомцев. Правда, все команды собаки исполняют небескорыстно.

Фото ИА «24.kg». Девочка с собакой, Бишкек, 2017 год

Костюмы помогали в создании образов, которым собаки должны были соответствовать. И у них это получилось.
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