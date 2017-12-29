Ак калпак на собаке. Активисты требуют с «Бишкек Парка» 10 миллионов сомов

Активисты требуют от торгово-развлекательного центра «Бишкек Парк» 10 миллионов сомов за организацию мероприятия Dog’s fashion show, где владелица собаки надела на животное ак калпак. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из активистов, требующих деньги, Алмазбек Жазыбаев.

По его словам, от самой девушки бессмысленно что-либо требовать, так как она несовершеннолетняя.

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На вопрос, как проводился расчет и почему активисты требуют именно 10 миллионов сомов, Жазыбаев ответил так: «Мы с активистами посчитали, что «Бишкек Парк» ведет торговую деятельность, соответственно для них одного миллиона сомов мало, а пять-десять миллионов они могут распределить детским домам, а также малоимущим в республике. Это будет помощью там, где государство не может покрыть расходы».

Он отметил, что в случае, если торгово-развлекательный центр не станет перечислять деньги на счета малоимущих, то активисты намерены подавать в суд, а вырученные деньги отдать детским домам.

Напомним, 22 декабря в Бишкеке прошел модный показ собак в новогодних костюмах Dog’s fashion show. Хозяйка одной из участниц надела на своего питомца ак калпак. Новость об этом вызвала возмущение у общественности, в том числе и депутатов парламента. Сразу несколько парламентариев потребовали наказать владелицу собаки, надевшую на животное ак калпак.