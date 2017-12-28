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Власть

Ак-калпак на собаке. Депутаты требуют наказать владелицу животного

Сразу несколько депутатов парламента потребовали наказать владелицу собаки, надевшую на животное ак-калпак. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, Абтандил Кулбараков, Улугбек Ормонов и Рыскелди Момбеков.

По словам Тазабека Икрамова, в Кыргызстане 5 марта отмечают День калпака и национальной одежды. Было постановление Жогорку Кенеша о проведении мероприятий по популяризации национального головного убора и привития должного уважения к нему.

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«Но ничего не делается. В центре города в крупном торговом центре надевают калпак на собак. Этим самым такие люди высказывают неуважение к национальному головному убору. Нужно привлечь их к ответственности. Сколько бы хозяева ни просили прощения, они должны понести наказание по закону», — возмутился Тазабек Икрамов.

С ним согласился и Абтандил Кулбараков. Депутат Улугбек Ормонов призвал госорганы также обратить внимание на то, что именами национальных героев называют алкогольные напитки, а в украшении используют национальные герб и флаг.

Еще более эмоционально высказался депутат Рыскелди Момбеков.

«Мы надели на собаку наш символ. То есть сделали собаку кыргызом, а кыргыза — собакой. Когда же кыргызы, которые переживают за ворон, будут переживать за свою гордость? Почему ГКНБ молчит, а Генпрокуратура не может дать оценку? Это сегодня самый важный вопрос. Гордость республики должна защищать прокуратура и ГКНБ. «Занозу» и других журналистов мы оштрафовали на миллионы сомов за то, что они оскорбили президента. А почему мы не можем свою гордость защитить? Завтра на свинью наденут калпак, а флаг сделают подстилкой для кошек!» — негодовал парламентарий.

Фото ИА «24.kg». Пес японской породы акита-ину в национальном кыргызском костюме. Бишкек, 2017 год

Напомним, режиссер Ырысбек Жабиров написал обращение на имя генерального прокурора Индиры Джолдубаевой, требуя привлечь к уголовной ответственности организаторов Dog’s fashion show, прошедшего 22 декабря, и хозяйку собаки, которая надела на голову питомца шапочку, стилизованную под национальный головной убор — ак-калпак.
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