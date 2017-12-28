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Власть

Два вице-премьера и министр культуры принесли присягу в Жогорку Кенеше

Новые члены правительства Кыргызстана сегодня на заседании Жогорку Кенеша принесли присягу. Первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр и министр культуры, информации и туризма произнесли ее в присутствии президента Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, первый вице-премьер Аскарбек Шадиев сменил на посту Толкунбека Абдыгулова. Последнего вновь назначили главой Национального банка. Аскарбек Шадиев стал первым чиновником в составе кабмина, сохранившим депутатский мандат согласно новой Конституции.

Кроме того, присягу принес Даир Кенекеев, которого назначили вице-премьер-министром по обороне и безопасности. Он получил пост после того, как в ДТП трагически погиб его предшественник Темир Джумакадыров.

Присягу принес и новый министр культуры Султанбек Жумагулов. Его назначили после отставки из-за скандала с захоронением мумии из Исторического музея предыдущего главы ведомства Тугелбая Казакова.
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