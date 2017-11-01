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Власть

Парламент изучает кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры

Парламент изучает кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры. Депутаты единогласно проголосовали за кандидата. Во время обсуждения депутаты поинтересовались, что произошло с ним в Монголии в бытность его главой КТРК.

Напомним, 6 февраля 2015 года Султан Жумагулов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности директора КТРК. Это случилось после того, как газета «Азия Ньюс» опубликовала заметку о том, что во время командировки в Монголию директор в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно.

Султан Жумагулов признался в парламенте, что такой случай действительно был, и за это он взял ответственность, уйдя с поста.

В 2015 году Султан Жумагулов признавался в СМИ, что спиртное употреблял, но скандала при этом не устраивал.

Что касается его взгляда на ситуацию с захоронением мумии, то Жумагулов ответил, что «мумия – достояние Кыргызстана, и такой щепетильный вопрос нельзя было решать в одиночку».

«В других странах к решению таких вопросов привлекают специалистов из разных областей и коллегиально решают вопрос», — сказал Султан Жумагулов.
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