Парламент изучает кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры. Депутаты единогласно проголосовали за кандидата. Во время обсуждения депутаты поинтересовались, что произошло с ним в Монголии в бытность его главой КТРК.

Напомним, 6 февраля 2015 года Султан Жумагулов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности директора КТРК. Это случилось после того, как газета «Азия Ньюс» опубликовала заметку о том, что во время командировки в Монголию директор в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно.

Султан Жумагулов признался в парламенте, что такой случай действительно был, и за это он взял ответственность, уйдя с поста.

В 2015 году Султан Жумагулов признавался в СМИ, что спиртное употреблял, но скандала при этом не устраивал.

Что касается его взгляда на ситуацию с захоронением мумии, то Жумагулов ответил, что «мумия – достояние Кыргызстана, и такой щепетильный вопрос нельзя было решать в одиночку».

«В других странах к решению таких вопросов привлекают специалистов из разных областей и коллегиально решают вопрос», — сказал Султан Жумагулов.