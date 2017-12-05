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Власть

Первый вице-премьер Шадиев будет курировать топливно-энергетический комплекс

Членам парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сегодня представили кандидатуру депутата от фракции «Бир Бол» Аскарбека Шадиева на пост первого вице-премьер-министра.

Кандидатуру представлял премьер-министр Сапар Исаков.

Глава правительства напомнил, что 1 декабря вступили в силу поправки в Конституцию.

«Мы должны воспользоваться этими возможностями. Думаю, что Аскарбек Шадиев будет вести хорошую работу между парламентом и правительством. Он будет курировать все вопросы топливно-энергетического комплекса. Он хорошо знает их», — сказал Сапар Исаков.

Премьер-министр заявил членам комитета, что гарантирует хорошую работу Аскарбека Шадиева.

С 1 декабря расширяются полномочия депутатов Жогорку Кенеша. Ранее статья 72 запрещала народным избранникам совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой. После внесения поправок в Конституцию появились исключения.

Депутат может стать премьер-министром или первым вице-премьер-министром с сохранением депутатского мандата и права голосования на пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.

При освобождении от должности его депутатские полномочия восстанавливаются в полном объеме.

Аскарбек Шадиев может стать первым в истории депутатом-чиновником.
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