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Власть

Вы наш старший брат. Сооронбай Жээнбеков прибыл с официальным визитом в Астану

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с официальным визитом в Астану и встретился со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

После церемонии приветствия во дворце «Акорда» начались переговоры глав государств в узком формате.

«Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с Сооронбаем Жээнбековым», — заявил Нурсултан Назарбаев,  сообщают казахстанские СМИ.

По их данным, в приветственной речи лидер РК отметил, что он лично за это время ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана, не делал плохих шагов. 

Это правильно. Мы приходим и уходим, а две соседние страны существовали до нас и будут жить после нас.

Нурсултан Назарбаев

Он подчеркнул, что у каждого поколения есть ответственность — сохранить дружбу между двумя странами, хорошие взаимоотношения и передавать их из поколения в поколение.

«Выражаю глубокую признательность за приглашение с официальным визитом в Казахстан. С самолета нас тепло встретили — мы это почувствовали. Когда я избрался президентом страны, вы отправили мне очень теплое поздравление, и, пользуясь случаем, выражаю свою благодарность. Вы наш аксакал, старший брат», — сказал в свою очередь Сооронбай Жээнбеков.

Казахи и кыргызы — братские народы. У нас одни земли, мы пьем воду из одних источников, по одним и тем же дорогам ходим. Я приложу все свои усилия для укрепления стратегических связей, наших союзных договоренностей.

Сооронбай Жээнбеков

 Он отметил, что дипломатическим отношениям двух стран исполнилось 25 лет.

«Прошло 20 лет, как мы подписали договор о вечной дружбе. Данный визит совпадает с этими юбилейными датами. Вы правильно сказали, что в мире нет таких родственных народов, как кыргызы и казахи», — сказал кыргызский лидер.

Ранее сообщалось, что на встрече запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы и соглашение по демаркации границы.

Напомним, первая встреча Нурсултана Назарбаева с новым главой Кыргызской Республики прошла в Минске на полях саммита ОДКБ в конце ноября. Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. 
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