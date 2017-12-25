Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом вылетел в Казахстан

Президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению Нурсултана Назарбаева вылетел с официальным визитом в Казахстан. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Запланированы встречи президентов в узком кругу и переговоры в расширенном формате, на которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС. По итогам визита подпишут ряд документов, главы государств примут совместное заявление.

В рамках официального визита также запланирована встреча президента КР Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.