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Власть

Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом вылетел в Казахстан

Президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению Нурсултана Назарбаева вылетел с официальным визитом в Казахстан. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Запланированы встречи президентов в узком кругу и переговоры в расширенном формате, на которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС. По итогам визита подпишут ряд документов, главы государств примут совместное заявление.

В рамках официального визита также запланирована встреча президента КР Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.
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