Процесс пошел. На всех пунктах пропуска существенно снизилось количество фур

На всех конрольно-пропускных пунктах, расположенных на кыргызско-казахской границе, существенно снизилось количество простаиваемых большегрузов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе КР.

По данным ГПС КР на 09.30, на КПП «Ак-Тилек» стоят 410 фур. Вчера их количество превышло 650.

В погранслужбе КР отмечают, что казахстанские коллеги ускорили процесс пропуска раньше оговоренного времени — с 18.00, а не полуночи. К утру 3 декабря границу пересекли 225 фур. Ранее в час через границу проезжали 7-8 машин, теперь— 15-20.

Как отмечают пограничники, в пункте пропуска «Чон-Капка» в Таласской области границу пересекли все простаивавшие в очереди 70 грузовиков — очереди нет.

2 декабря правительства Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о дорожной карте по урегулированию ситуации на границе двух стран. С 00.00 часов 3 декабря пункты пропуска начали работать в обычном режиме.