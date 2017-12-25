Депутат призвала министра здравоохранения быть мужчиной

«Вы же не министром родились, а мужчиной! Будьте, в конце концов, мужчиной!» - призвала министра здравоохранения Талантбека Батыралиева депутат Евгения Строкова на заседании комитета парламента.

Депутаты спорили, заслушивать ли справку рабочей группы о деятельности Минздрава или передать материалы сразу в компетентные органы. Сам Батыралиев отметил, что не согласен с выводами.

Евгения Строкова и ее коллега Айсулуу Мамашова поинтересовались, чего боится министр.

Мне нечего бояться. Передайте материалы в Генпрокуратуру. Но в справке такие обвинения! В онкологии чуть ли не испытания проводят. Талантбек Батыралиев

«Мы работали не для Генпрокуратуры. И мы не ставим цель снять министра. В чем проблема? Давайте зачитаем справку и решение комиссии», - заметила Айсулуу Мамашова.

После долгих споров члены комиссии так и не стали заслушивать промежуточные итоги проверки. Решили продлить работу на один месяц.