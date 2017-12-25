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Власть

Из-за обвинений главы Минздрава депутаты обменялись любезностями

Депутатская рабочая группа проверила исполнение Министерством здравоохранения норм Закона «Об охране здоровья граждан в КР» и подготовила справку на 75 страниц.

До оглашения результатов сегодня на заседании комитета ЖК министр здравоохранения Талантбек Батыралиев попросил слово и отметил, что справку ему предоставили, но неофициально.

На 90 процентов этой справки — те же пункты, которые уже ранее рассматривала Счетная палата и другие госорганы. Обвинения очень серьезные, я не принимаю ни один пункт. В 1937-м приставили бы к стенке и расстреляли бы.

Талантбек Батыралиев

Депутат Алмазбек Токторов предложил снять вопрос с повестки дня. На что его коллега Евгения Строкова отметила, что Токторов заинтересован в этом вопросе, о чем есть видео. «Это шантаж, такой мелкий, низкий. Поэтому я прошу опубликовать это видео в соцсетях. Так с коллегами нельзя. Я не хочу с вами пререкаться. Вы — воспитательница, воспитывали детей!» — ответил Токторов.

«Вы сами попросили!» — парировала Евгения Строкова. «А вы, Талант Абдуллаевич, говорите, что не знакомы со справкой, тогда зачем так рано стали привлекать тяжелую артиллерию и в пятницу с угрозами звонили Аиде Исмаиловой (председателю рабочей группы)? Мы слышали данный разговор»,  - сказала она.

Давайте не будем друг друга обвинять. Мы вас рассматриваем не как человека, может, как мужчина — вы вообще мой идеал, а мы рассматриваем вас как министра.

Евгения Строкова, обращаясь к Батыралиеву

Депутат Кожобек Рыспаев предложил не переходить к вопросам и ответам, а сразу передать материалы проверки в правоохранительные органы.
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