Стало известно, кто может стать заместителем председателя ЦИК

Сегодня члены ЦИК изберут заместителя председателя комиссии. Атыр Абдрахматова по решению членов комиссии была отстранена от этой должности 8 декабря.

Как сообщил ИА «24.kg» член ЦИК Кайрат Осмоналиев, на заседании будет рассмотрена кандидатура Акылбека Эшимова.

«Как я понял, эта кандидатура моих коллег устраивает», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Отметим, чтобы занять место заместителя главы ЦИК, нужно набрать минимум 8 голосов.

Акылбеку Эшимову 41 год. Он уроженец Ошской области. Закончил Ошский технологический университет. Был депутатом парламента пятого созыва. Трудовую деятельность начал в 2003 году реализатором готовой продукции.