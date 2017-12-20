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Власть

Стало известно, кто может стать заместителем председателя ЦИК

Сегодня члены ЦИК изберут заместителя председателя комиссии. Атыр Абдрахматова по решению членов комиссии была отстранена от этой должности 8 декабря.

Как сообщил ИА «24.kg» член ЦИК Кайрат Осмоналиев, на заседании будет рассмотрена кандидатура Акылбека Эшимова.

«Как я понял, эта кандидатура моих коллег устраивает», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Отметим, чтобы занять место заместителя главы ЦИК, нужно набрать минимум 8 голосов. 

Акылбеку Эшимову 41 год. Он уроженец Ошской области. Закончил Ошский технологический университет. Был депутатом парламента пятого созыва. Трудовую деятельность начал в 2003 году реализатором готовой продукции.
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