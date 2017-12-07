К проекту «Умный город» в Кыргызстане привлекут компании Huawei и IBM

«Я хочу сразу честно сказать, что при реализации «Умного города» обязательно будет присутствовать китайская компании Huawei», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, первые результаты реализации проекта «Таза коом» уже есть — запущен портал госуслуг. А вот по «Умному городу» вышла накладка. Правительство не договорилось с потенциальными инвесторами по формату работы. Третий акционер, который собирался вложить $60 миллионов, «начал давать задний ход». В итоге кабмину пришлось пересматривать формат работы. Но в ближайшее время Сапар Исаков обещает результат.

«Это будет прямой инвестиционный договор. Huawei будет присутствовать. Это крупнейшая в мире компания, которая занимается подобными проектами. Технология будет такая же, как в проекте «Умный Дубай». Может быть, круче, потому что наш проект реализуют сейчас. Может, камеры будут круче», — рассказал Сапар Исаков.

Надо признаться, никто в Кыргызстане не специалист по «Умному городу». Поэтому я поставил условие о техническом надзоре за проектом. Для этого мы привлекаем компанию IBM, чтобы потом не говорили — камеры дешевые поставили или сделали что-то не так. И для меня это будет гарантией, что это все не накроется медным тазом, и для общества уверенность. Сапар Исаков

«Кроме того, мы хотим застраховать сделку, и чтобы был технадзор за проектом. Я этим вопросом занимаюсь каждый день, потому что это проблема номер один. Сразу скажу, что будут непопулярные шаги. В части штрафов, они будут приходить на почту, и их нужно будет оплачивать. Те, кто не платит, например, не смогут получить кредит, могут через суд изъять автомобиль. Не исключается вариант, что штрафникам запретят выезд из страны. Но этот вопрос пока только изучается. Нужно, чтобы подобные меры соответствовали международным стандартам, не было нарушений прав человека», — заключил Сапар Исаков.