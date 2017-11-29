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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на 2018 год

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня в окончательном третьем чтении приняли бюджет республики на 2018 год и проект на 2019-2020 годы. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что доходы республиканского бюджета на 2018 год ожидаются в размере 140 миллиардов 882 миллиона сомов (26,2 процента ВВП).

Расходы составят 161 миллиард 149 миллиона сомов (30 процентов ВВП). Предельный размер дефицита бюджета установлен в размере 20 миллиардов 267 миллионов сомов, что составляет 3,8 процента ВВП.

За документ в третьем чтении проголосовали все 108 зарегистрированных депутатов.
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