Алмазбек Атамбаев извинился перед народом Кыргызстана, если не оправдал его доверие. Об этом он сказал во время инаугурации нового главы государства.

По его словам, шесть лет пролетели быстро, и ему не хватило времени провести некоторые реформы.

Первые годы наша работа была направлена только на стабилизацию страны. Только в последние годы мы смогли спокойно заняться реформами. Я всегда стремился сделать жизнь кыргызстанцев лучше и легче. Старался быть честным перед своим народом, богом и совестью. Алмазбек Атамбаев

Отметим, сегодня в Кыргызстане проходит первая мирная передача власти от предыдущего президента новоизбранному. Многие уже назвали это событие феноменом для Центральноазиатского региона.

В Государственной резиденции «Ала-Арча» прошла инаугурация избранного президента Кыргызстана. Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.