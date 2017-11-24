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Власть

Алмазбек Атамбаев извинился перед народом Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев извинился перед народом Кыргызстана, если не оправдал его доверие. Об этом он сказал во время инаугурации нового главы государства.

По его словам, шесть лет пролетели быстро, и ему не хватило времени провести некоторые реформы.

Первые годы наша работа была направлена только на стабилизацию страны. Только в последние годы мы смогли спокойно заняться реформами. Я всегда стремился сделать жизнь кыргызстанцев лучше и легче. Старался быть честным перед своим народом, богом и совестью.

Алмазбек Атамбаев
Отметим, сегодня в Кыргызстане проходит первая мирная передача власти от предыдущего президента новоизбранному. Многие уже назвали это событие феноменом для Центральноазиатского региона.

В Государственной резиденции «Ала-Арча» прошла инаугурация избранного президента Кыргызстана. Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.
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