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Власть

Сооронбай Жээнбеков первым указом обещал наградить Алмазбека Атамбаева

Сооронбай Жээнбеков первым указом обещал наградить Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил после присяги во время инаугурации.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Алмазбека Атамбаева за выборы. «Прошедшие честные выборы — ваша заслуга. Вы достойны высокого звания Героя Кыргызской Республики и знака отличия «Ак-Шумкар». Первым же указом я намерен наградить вас, Алмазбек Шаршенович», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также поблагодарил партию СДПК и своих сторонников. Обещал оправдать их доверие.
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