Сооронбай Жээнбеков первым указом обещал наградить Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил после присяги во время инаугурации.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Алмазбека Атамбаева за выборы. «Прошедшие честные выборы — ваша заслуга. Вы достойны высокого звания Героя Кыргызской Республики и знака отличия «Ак-Шумкар». Первым же указом я намерен наградить вас, Алмазбек Шаршенович», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также поблагодарил партию СДПК и своих сторонников. Обещал оправдать их доверие.