Приоритетное направление политики нового президента Кыргызстана — борьба с коррупцией. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня в своей вступительной речи на церемонии инаугурации после принятия присяги.

Президент обещал вести борьбу с коррупцией и обеспечить прозрачность работы судебной системы.

«Мы должны существенно улучшить инфраструктуру судов и внедрить цифровую систему правосудия, тогда будут прозрачность и ответственность судей», - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что Кыргызстан не свернет с пути социально ориентированного государства.

Во внешной политике президент намерен продолжить сотрудничать с региональными и международными организациями. Глава государства особо отметил продолжение стратегического партнерства с Россией.

«Будем развивать сотрудничество со странами Европейского союза, Японией, Кореей, Индией, Монголией, Китаем, Турцией и США», — отметил президент.