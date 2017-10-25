Скандал продолжается. Из фракции «Онугуу-Прогресс» изгнали трех депутатов

Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» сегодня провела внеочередное заседание. Депутат Тынчтык Шайназаров рассказал ИА «24.kg», что на заседании большинство решило исключить из фракции трех членов — Тазабека Икрамова, Камчыбека Жолдошбаева и Алмаза Жутанова.

По словам надепа, эти парламентарии сеяли раздор внутри фракции, не поддерживали линию партии и интриговали против лидера Бакыта Торобаева, а также систематически нарушали дисциплину.

Отметим, ранее ИА «24.kg» сообщало о бунте в двух оппозиционных фракциях Жогорку Кенеша — «Онугуу-Прогресс» и «Республика — Ата Журт».