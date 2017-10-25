14:00
+9
USD 68.45
EUR 80.53
RUB 1.19
Власть

Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами

В парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» назревает скандал. Некоторые депутаты недовольны лидером Бакытом Торобаевым и намерены созвать внеочередное заседание фракции, чтобы высказать ему свои претензиии и потребовать отставки. Информацию ИА «24.kg» подтвердили сами члены фракции.

По словам Кубанычбека Жолдошбаева, такие настроения действительно зреют. Однако он отказался рассказать, кто именно недоволен, чем и по какой причине.

Другой член фракции Тынчтык Шайназаров добавил, что даже если кого-то и не устраивает Бакыт Торобаев, то это личные проблемы этих нардепов, поскольку большинство во фракции поддерживает своего лидера.

Во фракции «Республика — Ата Журт» тоже неспокойно. В парламентском объединении сообщили, что и у них есть недовольные лидером Омурбеком Бабановым. По данным членов «РАЖ», пришедший недавно в парламент по списку этой партии Зарылбек Рысалиев (бывший глава МВД) намерен иницировать внеоочредное фракционное заседание и поставить вопрос о доверии Омурбеку Бабанову.
Ссылка:
просмотров: 722
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер парламента намерен уйти с поста добровольно? Коалиция собирает заседание
Депутатов заботит, почему лицензии берут, а недра не разрабатывают
Услышат? Глава фракции СДПК просит соседа ускорить решение ситуации на границе
Олигарх предлагал Атамбаеву $20 миллионов за поддержку Бабанова
Алмазбек Атамбаев рассказал о тех, кого надо выжигать каленым железом
Атамбаев напомнил Бабанову о награжденных оружием за «Безопасный город»
Зампредседателя бишкекского кенеша просят уважать депутатов
Спикер возмущен, что члены правительства не уважают депутатов
Омурбека Бабанова упрекнули в том, что он не реализовал «Безопасный город»
Парламент Кыргызстана разрешил трансформацию пашни под строительство дорог
Популярные новости
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Атамбаев вновь высказался о&nbsp;руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го
Сколько заработали братья Жээнбековы за&nbsp;четыре года Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный