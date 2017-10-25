Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами

В парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» назревает скандал. Некоторые депутаты недовольны лидером Бакытом Торобаевым и намерены созвать внеочередное заседание фракции, чтобы высказать ему свои претензиии и потребовать отставки. Информацию ИА «24.kg» подтвердили сами члены фракции.

По словам Кубанычбека Жолдошбаева, такие настроения действительно зреют. Однако он отказался рассказать, кто именно недоволен, чем и по какой причине.

Другой член фракции Тынчтык Шайназаров добавил, что даже если кого-то и не устраивает Бакыт Торобаев, то это личные проблемы этих нардепов, поскольку большинство во фракции поддерживает своего лидера.

Во фракции «Республика — Ата Журт» тоже неспокойно. В парламентском объединении сообщили, что и у них есть недовольные лидером Омурбеком Бабановым. По данным членов «РАЖ», пришедший недавно в парламент по списку этой партии Зарылбек Рысалиев (бывший глава МВД) намерен иницировать внеоочредное фракционное заседание и поставить вопрос о доверии Омурбеку Бабанову.