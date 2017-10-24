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Власть

Ратифицировано соглашение с Беларусью о взаимной защите секретной информации

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения с правительством Беларуси о взаимной защите секретной информации. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, закон о ратификации соглашения между правительствами двух государств о взаимной защите секретной информации принят Жогорку Кенешем 21 сентября.

Как сообщается, целью документа является обеспечение защиты секретной информации, обмен которой осуществляется в ходе внешнеполитического, военного, экономического, научно-технического и иного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью.
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