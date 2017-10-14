Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Толкунбек Абдыгулов назначен главой штаба по выборам.

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В состав Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента также введены руководитель аппарата правительства, заместитель председателя Республиканского штаба Нурханбек Момуналиев и заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР, член Республиканского штаба Айбек Айдарбеков.

Прежний руководитель штаба по выборам — вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в ДТП утром 7 октября.

Нуркамал Набиев назначен заместителем генерального прокурора — военным прокурором КР.

Ранее этот пост занимал заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

Нуркамал Набиев был начальником Управления по надзору за законностью оперативно-разыскной деятельности и следствия Генпрокуратуры, заместителем военного прокурора.

Нурмат Давлетов назначен начальником ОВД Кеминского района.

Нурмат Давлетов родился 19 апреля 1984 года в Иссык-Кульской области. Окончил Академию МВД.

С 2006 года работает в ГУВД Бишкека. В 2011-м стал начальником отдела уголовного розыска Первомайского района Бишкека, в 2016-м — начальником отдела по раскрытию имущественных преступлений УУР ГУВД Бишкека, заместителем начальника ОВД Аламудунского района.

Кутубек Козубаев стал мэром Кара-Суу.

На пост выдвинули одну кандидатуру. Кутубека Козубаева поддержали 25 народных избранников. Он депутат городского кенеша, работал в Государственной таможенной службе.

С 2013 года мэром Кара-Суу был Зарлык Тургунбаев.

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Мырза Джаманбаев освобожден от должности из-за недостатков в работе по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду-2017/2018.

Ранее на заседании депутаты рассматривали вопрос поставки угля на столичную ТЭЦ на предстоящий отопительный период и остались недовольны.

Темирлан Сманбеков назначен директором Нарынского областного академического музыкального драматического театра имени М.Рыскулова.

Нового директора коллективу представили 10 октября.

Темирлан Сманбеков занимал должность директора Кыргызского драматического театра имени Т.Абдумомунова. 31 марта он написал заявление об увольнении. По его словам, заявление он написал по просьбе «сверху».

О кадровых перестановках со 2 по 6 октября читайте здесь.