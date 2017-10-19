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Власть

Кыргызстан — Казахстан: проблемы остались (комментарий Толкунбека Абдыгулова)

В отношениях Кыргызстана и Казахстана остался ряд нерешенных вопросов. Об этом сообщил вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, с 00.00 19 октября решено обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

В течение пяти дней будет разработана дорожная карта по актуальным вопросам двусторонних отношений.

По информации вице-премьер-министра Кыргызстана, на границе отмечается улучшение ситуации.
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