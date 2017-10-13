КПП «Ак-Жол»: Машины пропускают, но медленно

На пункте пропуска «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе ситуация улучшается, но машины пропускают медленно. В этом сегодня убедился премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков при посещении КПП.

Представители Пограничной службы Кыргызстана рассказали, что за день границу пересекли 48 автомобилей, хотя обычно их проезжает более 5 тысяч.

Ситуация на КПП улучшилась, но люди все равно вынуждены ждать несколько часов, чтобы проехать. Машины растянулись в очереди на 200-300 метров. Такая же картина была и сегодня утром.

Главе правительства показали оборудованные для обогрева стоящих в очереди палатки и рассказали об организации горячего питания. Кроме того, на объекте продолжают работать медики и пожарные.

Сапар Исаков поручил чиновникам представить детальную информацию о том, сколько людей, автомобилей, грузов сейчас пересекает границу и сколько проходило раньше. Кроме того, на всех пунктах пропуска на кыргызско-казахской границе продолжат дежурство медики и сотрудники МЧС, по-прежнему будет предоставлено горячее питание.

Сегодня же глава кабмина проведет рабочее совещание о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе.