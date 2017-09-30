«Безопасный город». Сапар Исаков изучает опыт Москвы

Премьер-министру Кыргызстана показали, как работает проект «Безопасный город» в Москве.

Сапар Исаков увидел, как работает единый call-центр в МВД столицы России. Именно сюда стекается вся информация о происшествиях. Ему также показали, как устроены камеры видеонаблюдения в городе и кто может пользоваться базой данных.

В Москве установлено более 30 тысяч видеокамер — на дорогах, в метро, общественном транспорте, в местах массового скопления людей, в подъездах жилых домов.

На всех машинах патрульной милиции также установлена система ГЛОНАСС. Это означает, что они не могут просто так отправиться патрулировать какой-то участок. Каждая машина отмечена на карте. Причем в зависимости от вида задания, которое получили патрульные, меняется цвет, которым отмечена их машина. Доходы от наложения штрафов за нарушение правил дорожного движения в 80 процентов случаев поступают от работы камер видеонаблюдения.

Источники ИА «24.kg» в аппарате правительства рассказали, что Сапар Исаков неспроста решил ознакомиться с проектом. Сейчас чиновники хотят изучить успешные опыты внедрения подобной системы в разных городах. А затем полученные знания лягут в основу отечественной системы «Умный город», которая будет реализована в рамах проекта «Таза коом».