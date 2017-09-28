Условная судимость и двойное гражданство помогают избежать службы в армии

Поправки в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах» депутаты парламента вернули в режим второго чтения.

«В законопроекте прописано: если у гражданина КР есть иное гражданство, помимо кыргызского, он не будет призываться в армию. Как вы это будете проверять? Во все страны мира запросы отправлять? И как армия вычислит тех, кто специально получает условную судимость, чтобы не идти служить?» - спросил депутат Дастан Бекешев.

Представители правительства не смогли ответить на эти вопросы.

«Действительно, как приходит срок призыва, молодые люди показывают паспорт гражданина другой страны», - добавил спикер Чыныбай Турсунбеков.

«Сейчас вопрос не стоит в том, что надо убежать от армии, а в том, что у нас призывного контингента намного больше, чем мы призываем», - заметили чиновники.

Поэтому предлагается проходящих альтернативную службу направлять в органы местного самоуправления для выполнения общественно полезных работ.

«По сути это откупная», - сказал Дастан Бекешев.

«Не откупная, а общественно полезная работа на благо государства», - не согласились представители правительства.

В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что законопроект сырой, и вернули его на доработку.