Проходящих альтернативную службу будут отправлять на общественные работы в МСУ

Для выполнения общественно полезных работ проходящих альтернативную службу будут направлять в органы местного самоуправления. Об этом говорится в справке-обосновании к поправкам в Закон «О всеобщей воинской обязанности, о военной и альтернативной службах».

Как омтечается, исполнительные органы МСУ выдают служащему справку о количестве отработанных часов и выполненных работах для представления ее в военный комиссариат.

Прохождение альтернативной службы предусматривает:

- для граждан, призванных по семейным обстоятельствам, внесение в республиканский бюджет денежного взноса в размере 180 расчетных показателей;

- для граждан, являющихся членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в вооруженных силах, граждан, изъявивших желание выполнять общественно полезную работу, длительность общественно полезных работ составляет 108 часов за весь период службы и внесение в республиканский бюджет денежного взноса в 250 расчетных показателей.

Альтернативщик каждый квартал вносит в бюджет не менее одной шестой части от определенной законом суммы.