Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования громко и с помпой представил инвестора на Верхненарынский каскад. Дескать, вот, посмотрите, вы не надеялись, а мы все-таки нашли желающих строить у нас сложный проект. Правда, на проверку щедрый инвестор больше похож на не очень надежного партнера.

Построим все

На прошлой неделе подписано соглашение между правительством Кыргызстана и Liglass Trading CZ, SRO по строительству и вводу в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.

Проект соглашения подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС «Орто-Токой-1», «Орто-Токой-2», «Папан», «Чон-Ак-Суу», «Кировская», «Кара-Суу левая — 1», «Кара-Суу левая — 2» до 30 декабря 2019 года. Строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС «Сандык-1», «Сандык-2» и «Сандык-3» планируется до конца 2020 года.

Чешская компания внесет $37 миллионов в уставный капитал ЗАО «Верхненарынские ГЭС» для запуска процедуры передачи доли российской стороны в размере 50 процентов акций.

В соответствии с соглашением технико-экономическое обоснование проекта будет актуализировано, обеспечено строительство, ввод и эксплуатация станций по графику.

После ввода первых двух ГЭС Верхненарынского каскада ожидается подписание соглашения на второй этап строительства — возведения Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС-3. Предварительная сумма вложений оценивается в $270 миллионов. При этом на втором этапе часть средств будет кредитной. Однако в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования уверяют, что заем будет льготным и беспроцентным.

Казалось бы, все о чем так долго грезили чиновники, исполнилось. Деньги россиянам инвестор вернет, построит ГЭС, а еще хочет возвести мусороперерабатывающий завод и запустить производство солнечных батарей. Просто чудо-находка для Кыргызстана, а не инвестор.

Кто на самом деле многообещающие чехи?

Сообщалось, что чешская компания Liglass Trading CZ, s.r.o. работает в сфере строительства энергообъектов с 2003 года. Отмечалось, что у компании, помимо Чехии, есть опыт возведения ГЭС в Словакии, Италии, Сербии и других европейских странах, а также в Чечне.

А теперь давайте разберемся, что же представляет из себя этот загадочный и щедрый инвестор, который готов погасить все наши долги перед «Русгидро» и построить не только десяток малых ГЭС, но и как минимум две станции Верхненарынского каскада.

Liglass Trading уже успела обзавестись официальным сайтом. На нем есть сообщения о том, что компания работает в сфере энергетики. Правда, изучить данные невозможно. На стартовой странице сайта красуется объявление, что он находится на реконструкции.

Поиски данных о компании в Google не дают ничего, кроме отсылок на интернет-ресурсы Кыргызстана, которые и сообщили о подписанном в Бишкеке соглашении.

Есть еще официальные данные чешских министерств. В базе данных Министерства юстиции Чехии значится, что Liglass Trading создана в 2003 году с уставным капиталом в 200 тысяч крон (около $9 тысяч).

Сфера бизнеса компании — производство, торговля, услуги, а также аренда недвижимости, квартир и офисов. Фирма занимается оптовой торговлей фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами, производством резиновых и пластмассовых изделий, обработкой металлов. И ни слова об инфраструктурных проектах.

Кыргызстанский журналист Эльнура Алканова проанализировала данные из открытых источников. Вот что она нашла.

Чешский инвестор в первый же год своей деятельности вышел с убытками. Согласно их финансовому отчету, прибыль от основной деятельности за 2004 год составила — 1,031 миллионов чешских крон ($37,849). Два года спустя потери выросли в два раза. И только в 2012 году оборот компании вырос до 1,358 миллионов крон дохода, а чистая прибыль до налогообложения составила 896 тысяч крон (почти $48 тысяч по курсу 2012 года). Но 2014 год вновь оказался убыточным. Данные о финансовых результатах Liglass Trading за 2015 и 2016 год в госреестре Министерства юстиции Чехии отсутствуют.

Своих не признали?

Дальше — больше. Компанией заинтересовались чешские СМИ. Выяснилось, что никто из специалистов энергосектора в Чехии вообще никогда не слышал о Liglass Trading. Сервер IHNED.cz написал, что Liglass — неизвестная компания с небольшим оборотом. Обычно в таких случаях компании идут за финансированием в Государственный чешский экспортный банк. Однако в банке нет даже их кредитной заявки.

Компанию не знают не только специалисты в сфере энергетики, но и компетентные органы. Почему же тогда власти Кыргызстана так активно продвигают компанию и верят в ее кристальную репутацию? Все просто.

По данным сайта Neovlivní.cz, интересы чешской компании Liglass Trading CZ по получению заказа на строительство и эксплуатацию гидроэлектростанций лоббировал глава канцелярии президента Чехии Вратислав Млынарж, рекомендуя эту фирму своему кыргызскому коллеге Сапару Исакову.

В распоряжение Neovlivní.cz попало письмо, посланное Млынаржом Исакову в сентябре 2016 года. Вратислав Млынарж подтвердил, что оказывал компании поддержку как чешской фирме, однако отверг предположения в своей личной заинтересованности.

Как сообщил Aktuálně.cz почетный консул Чехии в Бишкеке Марат Джанбаев, он узнал о Liglass в начале текущего года, когда к нему обратились члены кыргызского правительства с просьбой предоставить дополнительные сведения о компании. Совместно с послом ЧР в Астане он организовал там встречу президентов Чехии и Кыргызстана на открытии выставки Экспо-2017, на которой обсуждалась компания Liglass.

Петр Юрчик, возглавляющий региональный офис CzechTrade, сообщил, что впервые услышал о Liglass Trading CZ три недели назад. Aktuálně.cz также выяснил, что компания связана с известным в Праге адвокатом Драгомиром Уэллсом.

Почему молчат Майкл Смелик и Джери Вожтековски?

Попытки чешских журналистов выяснить хоть что-то у самой компании, тоже не увенчались успехом. В Liglass не захотели говорить о проекте строительство ГЭС в Кыргызстане.

Согласно торговому реестру, руководителями компании являются Майкл Смелик и Джери Вожтековски. В январе 2017 года они организовали кыргызско-чешский бизнес-форум. Офис Liglass находится в одном здании с юридической фирмой известного адвоката Драгомира Уэлса.

Представители компаний не захотели комментировать проект в Кыргызстане. Два руководителя Майкл Смелик и Юрай Павол отказались рассказывать об особенностях проекта, посоветовав журналистам обратиться к руководителю проекта и директору по Евразийскому региону Джерри Вожтековски. Сам Вожтековски тоже не стал ничего говорить.

«Я не буду комментировать. Особенности контракта составляют коммерческую тайну», — сказал Джери Вожтековски.

Очень странное нежелание пропиарить свои компании, не правда ли?

Не втянули бы Кыргызстан в очередную мутную историю с очень странными партнерами, у которых за душой, как оказалось, ничего практически нет. Кроме громких обещаний…