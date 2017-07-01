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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 25—30 июня

В Кыргызстане в течение недели произошло несколько кадровых перестановок.

Мэром Нооката избран Жоомарт Нурдинов.

На пост мэра претендовали двое: Жоомарт Нурдинов от фракции СДПК и Бактыбек Мадмаров. Кандидатуру Нурдинова поддержали единогласно.

Жоомарт Нурдинов родился в 1982 году. Образование высшее: окончил Кызыл-Кийский медицинский колледж по специальности «фельдшер», Кызыл-Кийский филиал Баткенского государственного университета по специальности «биология», Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1997 году лаборантом в клинической лаборатории Ноокатской районной больницы, затем работал фельдшером-наркологом в клинической лаборатории Ноокатской районной больницы и в центре ГСВ «Медигос»;

с 2006 года — инспектор отделения №1 Ноокатского районного комиссариата, с 2008-го — инспектор Баткенской таможни;

с 2014 года — директор муниципального департамента при мэрии Нооката.

Данияр Джусубалиев стал главным тренером сборной Кыргызстана по боксу.

Его назначили на один олимпийский период — до 2020 года. Приказ о назначении подписал глава Дирекции по олимпийским видам спорта Алмазбек Касенов.

Ранее этот пост занимал Адылкан Бекболотов, его уволили в марте. Тогда же тренерский состав и представители сборной Кыргызстана по боксу выразили несогласие и недовольство работой руководства федерации данного вида спорта.

О кадровых перестановках с 19 по 23 июня читайте здесь.
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