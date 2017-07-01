Кыргызстан: кадровые перестановки за 25—30 июня

В Кыргызстане в течение недели произошло несколько кадровых перестановок.
Мэром Нооката избран Жоомарт Нурдинов.
На пост мэра претендовали двое: Жоомарт Нурдинов от фракции СДПК и Бактыбек Мадмаров. Кандидатуру Нурдинова поддержали единогласно.
Жоомарт Нурдинов родился в 1982 году. Образование высшее: окончил Кызыл-Кийский медицинский колледж по специальности «фельдшер», Кызыл-Кийский филиал Баткенского государственного университета по специальности «биология», Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1997 году лаборантом в клинической лаборатории Ноокатской районной больницы, затем работал фельдшером-наркологом в клинической лаборатории Ноокатской районной больницы и в центре ГСВ «Медигос»;
с 2006 года — инспектор отделения №1 Ноокатского районного комиссариата, с 2008-го — инспектор Баткенской таможни;
с 2014 года — директор муниципального департамента при мэрии Нооката.
Данияр Джусубалиев стал главным тренером сборной Кыргызстана по боксу.
Его назначили на один олимпийский период — до 2020 года. Приказ о назначении подписал глава Дирекции по олимпийским видам спорта Алмазбек Касенов.
Ранее этот пост занимал Адылкан Бекболотов, его уволили в марте. Тогда же тренерский состав и представители сборной Кыргызстана по боксу выразили несогласие и недовольство работой руководства федерации данного вида спорта.
О кадровых перестановках с 19 по 23 июня читайте здесь.