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Общество

В ОАО «Электрические станции» сменили руководство

В ОАО «Электрические станции» сменился генеральный директор. Им стал Узак Кыдырбаев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Ранее Узак Кыдырбаев занимал должность заместителя генерального директора «Электрических станций». Он имеет высшее профильное образование по специальности «Электроснабжение». Трудовую карьеру начал в ОАО «Нарынгидроэнергострой» электрослесарем, работал на различных ответственных должностях на Токтогульской, Ат-Башинской, Камбаратинской ГЭС-2 (начальник станции), ТЭЦ Бишкека.

Напомним, с 3 ноября 2014 года компанию возглавлял Таалайбек Толубаев.

В компании не поясняют, в связи с чем произошла смена руководства.
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