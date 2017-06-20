Пострадавшим от взрыва в Ананьево окажут материальную помощь

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным погибших в результате взрыва на автогазозаправочной станции в селе Ананьево и распорядился оказать материальную помощь семье погибших и пострадавшим.

Размер компенсаций в пресс-службе главы государства не уточнили.

В результате вчерашнего взрыва погибли два уроженца Бишкека — мужчина 1965 года рождения и его десятилетний сын, проживавшие в селе Манас Чуйской области.

Семь человек в настоящее время находятся в больнице, пятеро из них — в реанимации.