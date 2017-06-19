В селе Ананьево произошел пожар на газозаправочной станции. Есть пострадавшие

В селе Ананьево Иссык-Кульской области произошел пожар на газозаправочной станции, сообщение о возгорании поступило в 17.25. Об этом рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По предварительным данным, сгорел один газовоз, два портера, одна легковая автомашина, газовые баллоны. Привлечены 3 пожарных расчета.

«Пожар удалось локализовать в 18.37. Через 10 метров от станции расположена частная АЗС, огонь не дошел до нее, так как пожарным удалось локализовать основной очаг возгорания. Предварительно, есть восемь пострадавщих, они доставлены в районную больницу. Ликвидация пожара продолжается», — рассказали в МЧС.