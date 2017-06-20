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Власть

Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин поужинали. В неформальной обстановке

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и России Владимир Путин накануне поужинали в неформальной обстановке.

Главы двух государств провели неформальную встречу и ужин в Кремле. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также повестку дня предстоящих двусторонних переговоров в рамках госвизита Алмазбека Атамбаева в Россию.

Напомним, глава Кыргызстана накануне прибыл в Москву с первым и последним на должности президента государственным визитом. Сегодня у него запланирована встреча с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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