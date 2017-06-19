Москва встретила Алмазбека Атамбаева проливным дождем

Государственный визит Алмазбека Атамбаева в Россию начался с проливного дождя. Во время встречи высокого гостя в аэропорту «Внуково» проливной дождь.

Президент Кыргызстана прибыл в Москву в рамках государственного визита. Главу государства встречал почетный караул трех видов вооруженных сил Московского гарнизона. У трапа самолета Алмазбека Атамбаева приветствовали глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, замминистра иностранных дел РФ Григорий Красин, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько и директор Департамента государственного протокола МИД РФ Юрий Филатов.

Государственные гимны двух государств оркестр исполнял под дождем. Основные мероприятия в рамках госвизита начнутся завтра. У Алмазбека Атамбаева на 20 июня запланированы встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и открытие дней культуры Кыргызстана в России.