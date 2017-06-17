Кыргызстан: кадровые перестановки за 12—16 июня

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Уволен глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

Тайырбек Сарпашев освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Ранее он уже был временно отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС.

Айнур Абдылдаева назначена статс-секретарем Министерства юстиции Кыргызстана.

Прежнего статс-секретаря Чынару Мамидинову освободили от должности в конце января 2017 года.

Фото Министерства юстиции. Статс-секретарь Айнур Абдылдаева родилась 7 июля 1976 года. Окончила факультет математики, информатики и кибернетики Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына, Кыргызскую государственную юридическую академию.

2000–2001 — инспектор, оператор ЭВМ Управления делами президента КР;

2001–2003 — референт юридического отдела аппарата премьер-министра КР;

2003–2006 — эксперт отдела правового обеспечения аппарата премьер-министра;

2006 — эксперт отдела по работе с обращениями граждан аппарата премьер-министра;

2006–2009 — эксперт отдела правового обеспечения и кадровой службы аппарата правительства КР;

2009 — заместитель заведующего отделом подготовки правительственных решений аппарата правительства КР;

2010 — заведующая отделом подготовки заседаний администрации президента КР;

2010 — заместитель заведующего отделом административного обеспечения аппарата временного правительства КР, заведующая отделом подготовки заседаний администрации президента КР;

2010–2015 — заведующая канцелярией аппарата президента КР;

2015–2017 — начальник Чуй-Бишкекского управления юстиции.

Нурбек Мамбетакунов назначен заместителем управляющего делами президента и правительства.

Он сменил на этом посту Талайбека Карыбекова, который написал заявление об увольнении.

Нурбек Мамбетакунов родился 14 апреля 1964 года в Иссык-Кульской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве).

1982–1985 — заведующий ОТФ № 3 колхоза «Победа» Джети-Огузского района;

1989–1990 — бухгалтер-стажер совхоза «Талапты»;

1990–1992 — бухгалтер колхоза «Трудовик»;

1992–1994 — главный бухгалтер Совхоз-техникума имени К.Азербаева;

1994–1999 — начальник отдела Хоргосской таможни Алматинской области;

2002–2003 — инспектор Государственной налоговой инспекции по Свердловскому, затем Октябрьскому району Бишкека;

2004–2006 — референт, заместитель заведующего производственным отделом Управления делами президента КР;

2006–2010 — директор автотранспортного объединения Управления делами президента КР;

2010 — директор Государственной резиденции № 2;

2010–2015 — первый заместитель управляющего делами президента КР.

Бакыт Джусупов назначен послом Кыргызстана в Венгрии.

Посол Кыргызстана в Австрии, постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене Бакыт Джусупов назначен по совместительству диппредставителем в Венгрии.

Назначен вместо уволенного в конце 2016 года Эрмека Ибраимова.

Послом Австрии стал в феврале 2017 года.

Болот Отунбаев назначен послом Кыргызстана в Дании, Норвегии и Швеции.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России и Финляндии Болот Отунбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Дании, Норвегии и Швеции по совместительству.

Болот Отунбаев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Финляндии по совместительству с должностью в резиденции в Москве (Россия) в марте 2017 года, послом в России — год назад.

Бообек Салимжанов назначен генеральным консулом Кыргызстана в городе Екатеринбурге.

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Бообека Салимжанова генеральным консулом в городе Екатеринбурге с консульским округом, включающим Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.

Бообек Салимжанов родился 25 марта 1985 года в Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова (инженер), Джалал-Абадский филиал МУК (юриспруденция), Академию госуправления при президенте КР по курсу повышения квалификации государственных служащих в государственных органах и органах местного самоуправления.

Начал трудовую деятельность менеджером-оператором мобильной сети в Бишкеке.

С 2008-го работал в ОАО «Кочкор-Ата айыл курулуш», в 2010 году стал заместителем его председателя;

2010–2014 — ведущий, главный специалист отдела организационно-инспекторской работы и контроля Джалал-Абадской областной государственной администрации;

2014 — и.о. руководителя аппарата полномочного представителя правительства КР в Джалал-Абадской области;

2014 — руководитель аппарата мэрии Майлуу-Суу;

с 2014 года — инспектор отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.

Примберди Дыйканов назначен акимом Кара-Кульджинского района.

Его назначили вместо Каныбека Алиязова, занимавшего этот пост с 2012 года.

Примберди Дыйканов родился в 1957 году. Окончил Ошский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики».

Трудовую деятельность начал в 1978 году учителем математики в средней школе имени К.Маркса в селе Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района;

1984–1988 — заместитель директора школы в Кара-Кульдже по воспитательной работе;

1988–1995 — директор средней школы имени Б.Бегиева в селе Биймырза;

1995–2003 — руководитель аппарата Кара-Кульджинской районной государственной администрации;

2003–2016 — начальник районного отдела образования;

с апреля 2016-го — заместитель главы госадминистрации — акима Кара-Кульджинского района.

У представителя ПРООН Александра Аванесова завершилась миссия в Кыргызстане.

Александр Аванесов назначен постоянным координатором системы ООН , постоянным представителем ПРООН в Кыргызстане в мае 2011 года.

До назначения в Кыргызстан Александр Аванесов являлся постоянным координатором системы ООН , постоянным представителем ПРООН в Монтенегро (Черногория).

Офис ПРООН начал свою деятельность в Кыргызстане в 1993 году. На основе постоянных консультаций с правительством, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами команда подготовила рамочные основы оказания помощи на 2012–2016 годы — документ, определяющий основные приоритеты сотрудничества между ООН и Кыргызстаном.

О кадровых перестановках с 5 по 9 июня читайте здесь.