Президент Кыргызстана отправил в отставку посла Эрмека Ибраимова

Президент Кыргызстана отправил в отставку посла КР в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, постоянного представителя КР при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Эрмека Ибраимова.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, Алмазбек Атамбаев подписал указ сегодня.

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Следует отметить, что Эрмек Ибраимов приходится братом экс-председателю Счетной палаты Эльмире Ибраимовой.

Накануне, в ходе итоговой пресс-конференции, журналисты напомнили Алмазбеку Атамбаеву ее выступление, в котором Эльмира Ибраимова сказала, что внешний долг Кыргызстана превысил порог в 60 процентов от ВВП, и республику ждет дефолт.

Президент ответил: «Если бы она продолжала работать в Счетной палате, а ее муж – акимом, она бы делала другие заявления. Внешний долг – $3,7 миллиарда. Можно ничего не делать, ничего не строить и слушать таких оппозиционеров, которые только остались без работы – и сразу в оппозицию».