Депутаты Жогорку Кенеша требуют отставки членов ЦИК

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев предложить отправить в отставку членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента Кыргызстана.

В первой половине дня депутаты предложили рассмотреть информацию ЦИК о подготовке и проведении выборов президента. Депутаты сочли некоторые решения комиссии незаконными.

После обеда вице-спикер Алтынай Омурбекова сообщила, что председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и ее заместители оповещены о заседании и вопросах парламентариев. «Мы их пригласили. Но они у себя пресс-конференцию проводят. Надо дать этому оценку», — возмутилась депутат.

С ней согласился Мирлан Жеенчороев. «ЦИК — орган, назначаемый Жогорку Кенешем. Если они не уважают нас, не хотят представлять информацию, надо снять их всех во главе с председателем», — отметил он.

Сама председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции попросила депутатов воздержаться от давления на комиссию.