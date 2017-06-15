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Выборы

Депутаты требуют отчета ЦИК по принятым накануне решениям

Депутаты Жогорку Кенеша требуют отчета ЦИК по принятым накануне постановлениям. Они считают акты комиссии противоречащими законам. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента.

Депутат Мирлан Жеенчороев предложил пригласить на заседание председателя ЦИК и его заместителей. Основанием стали принятые накануне постановления комиссии. Нардеп посчитал, что документы нарушают нормы Конституции.

«Этим постановлением приняты нормы, которые препятствуют проведению честных и прозрачных выборов. Нужно пригласить председателя ЦИК сюда, обсудить ситуацию и принять решение, пока не поздно», — отметил Мирлан Жеенчороев.

Его поддержал другой парламентарий Жунус уулу Алтынбек. Он остался недоволен нормой о сборе подписей.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков спорить не стал. Он поручил аппарату проработать предложения депутатов и по возможности включить вопрос в повестку дня.
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