ЦИК просит депутатов воздержаться от попыток влиять на решения комиссии

Жогорку Кенеш пытается повлиять на ЦИК Кыргызстана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, депутаты парламента хотели вызвать ее на заседание для разъяснений относительно календарного плана и сбора подписей в поддержку кандидатов в целях недопущения нарушения Конституции и законов.

«Мне привычно, что депутаты хотят в ходе подготовки слушать нас. Я воспринимаю это как попытку повлиять на избирательную комиссию. Это рассматривается как нарушение, а оно является наказуемым деянием. Мы не отказываемся отвечать на вопросы, но просим воздержаться от попыток повлиять на наше решение», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Депутаты Жогорку Кенеша потребовали отчета ЦИК о принятых накануне постановлениях. Они считают акты комиссии противоречащими законам.