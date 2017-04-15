Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Саматбек Ибраев назначен руководителем аппарата Жогорку Кенеша.

Бывший руководитель аппарата Абдыманап Кутушев уволился после критики депутатов за частые зарубежные командировки.

Подпись — sdpk.kg. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев

Саматбек Ибраев родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Араванского района Ошской области. В 1989 году окончил с отличием Фрунзенский политехнический институт (ФПИ) по специальности «инженер-строитель» .

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером по научно-хозяйственной части в ФПИ.

1990–1992 — преподаватель кафедры ФПИ;

1996–2000 — директор по строительству Ос ОО «Имарат-сервис» ;

2000–2007 — генеральный директор Ос ОО «Промсталь» ;

2007–2015 — генеральный директор Ос ОО «Строймир» .

В январе 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

Нурлан Сманов стал директором Государственного агентства связи.

С 2013 года должность занимал Чынгыз Бекташов. Нурлан Сманов был его заместителем.

Госагентство связи является подведомственным подразделением Государственного комитета информационных технологий и связи КР, осуществляющим регулирование в области электрической и почтовой связи, включая использование радиочастотного спектра и ресурса нумерации.

Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Прежний аким Жолдошбек Байсеитов освобожден от занимаемой должности 10 марта.

Улан Доконбаев родился в 1979 году в селе Курбу Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. В 2001 году окончил Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова по специальности «инженер лесного хозяйства».

2003–2004 — старший охотник Иссык-Кульского областного управления Департамента охоты;

2004–2006 — заместитель начальника Иссык-Кульского областного управления Департамента охоты;

2006–2008 — инженер управления охраны окружающей среды и лесного хозяйства города Каракола;

2008–2010 — главный специалист сектора организационной работы райгосадминистрации Ак-Суйского района;

2010–2013 — глава сельской управы Теплоключенка;

2013–2017 — заместитель начальника Иссык-Кульского управления Департамента охоты;

с февраля 2017 года работал главой сельской управы Октябрь.

Юрий Хачатуров назначен генеральным секретарем ОДКБ.

На неформальной встрече совета коллективной безопасности ОДКБ президенты выбрали нового генерального секретаря организации.

Читайте по теме Президенты стран ЕАЭС в Бишкеке. Фоторепортаж

Полномочия генсека ОДКБ Николая Бордюжи истекли 31 декабря 2016 года. Исполнение обязанностей главы организации тогда возложили на Валерия Семерикова.

Кроме того, на встрече принято решение о награждении бывшего генсека знаком отличия первой степени Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Чинара Адамкулова назначена и.о. ректора Дипломатической академии МИД КР имени Дикамбаева.

Ранее Чынара Адамкулова освобождена от должности ректора Кыргызского национального университета.

В своей приветственной речи она отметила, что приложит все усилия, чтобы поднять на новый уровень Дипломатическую академию, а также усилить ее потенциал в сфере международного сотрудничества.

Назым Мендебаиров назначен директором Кыргызского национального драматического театра имени Т.Абдумомунова.

Подпись — из Интернета. Директор театра Назым Мендебаиров

Назым Мендебаиров родился 15 октября 1973 года в семье актеров. Окончил Кыргызский государственный институт искусств имени Б.Бейшеналиевой, факультет «Режиссура драмы».

Руководит театром «Дем». Снял фильмы «Достор» (вместе с режиссером Рысбеком Жабировым), «Кайып булак», «Дудук кыз», «Жубайлар» и «Кемпир». Также он снялся в фильмах «Кара кыз», «Чиркин өмүр», «Апамдын махабаты», «Президент жана бомж» и других. Член Союза кинематографистов Кыргызстана.

Отец — Кенжегул Мендебаиров, заслуженный артист Кыргызской Республики.

Прежний директор театра Темирлан Сманбеков подал заявление об уходе. Как он утверждал, заявление написал по просьбе «сверху».

Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов КР.

С 6 апреля судьями местных судов стали Келдибек Исажанов, Азамат Койломбаев, в Ошский областный суд направлен Келдибек Исажанов, в Нарынский — Азамат Койломбаев

Несколько дорожников уволены за плохой ямочный ремонт.

По итогам проведенного служебного расследования за слабую организацию работ по производству ямочного ремонта на автомобильных дорогах освобождены от должности начальник Дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 1 Амангельды Молдоболотов, начальник регионального отдела № 1 Департамента дорожного хозяйства Кубанычбек Аманов, главный инженер ДЭП № 1 Куштарбек Аманов, заместители директора Департамента дорожного хозяйства по экономике Шабдан Иманкулов и по производству — Жумаш Содомбаев.

Объявлено замечание начальнику управления автомобильных дорог Минтранса Мелису Алыпсатарову.

О кадровых перестановках с 3 по 7 апреля читайте здесь.