Помощник госсекретаря США Пол Капур посетит Кыргызстан

Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур посетит Кыргызстан в рамках регионального турне по странам Южной и Центральной Азии. Об этом сообщило Бюро Госдепартамента США по делам Южной и Центральной Азии в социальной сети X.

Фото Государственного департамента США. Пол Капур

В период с 5 по 12 августа американский дипломат посетит Индию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Как сообщается, в ходе визита Пол Капур проведет встречи с представителями правительств и деловых кругов.

Основной целью поездки станет продвижение внешнеполитических приоритетов администрации США, включая расширение торговли и развитие деловых возможностей в регионе.

Официальная программа визита в Кыргызстан, а также даты пребывания американского дипломата в республике пока не опубликованы.

Пол Капур занимает должность помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии с октября 2025 года.