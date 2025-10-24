Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии

Пол Капур официально вступил в должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Фото Государственный департамент США. Пол Капур

Официальная церемония принесения присяги состоялась утром 23 октября.

Как сообщается, ранее Капур был приглашенным научным сотрудником в Институте Гувера, работал в отделе планирования политики Государственного департамента США и преподавал в колледже Клермонт-Маккенна.

Капур является автором книг «Джихад как великая стратегия: исламская воинственность, национальная безопасность и пакистанское государство», «Опасное сдерживание: распространение ядерного оружия и конфликт в Южной Азии», соавтором книги «Индия, Пакистан и бомба: обсуждение ядерной стабильности в Южной Азии» и соредактором книги «Проблемы ядерной безопасности: точки зрения США и Индии».

Его работы также публиковались в ведущих академических журналах и в различных сборниках. Капур руководил ежегодным стратегическим диалогом США и Индии «Трек 1.5», а также другими американо-индийскими мероприятиями по поручению Министерства обороны США.

Пол Капур сменил Дональда Лу, занимавшего эту должность с сентября 2021 года по январь 2025 года.

Бюро по делам Южной и Центральной Азии отвечает за внешнюю политику США и отношения Соединенных Штатов с такими странами, как Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.