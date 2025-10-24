11:54
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии

Пол Капур официально вступил в должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Государственный департамент США
Фото Государственный департамент США. Пол Капур

Официальная церемония принесения присяги состоялась утром 23 октября.

Как сообщается, ранее Капур был приглашенным научным сотрудником в Институте Гувера, работал в отделе планирования политики Государственного департамента США и преподавал в колледже Клермонт-Маккенна.

Капур является автором книг «Джихад как великая стратегия: исламская воинственность, национальная безопасность и пакистанское государство», «Опасное сдерживание: распространение ядерного оружия и конфликт в Южной Азии», соавтором книги «Индия, Пакистан и бомба: обсуждение ядерной стабильности в Южной Азии» и соредактором книги «Проблемы ядерной безопасности: точки зрения США и Индии».

Его работы также публиковались в ведущих академических журналах и в различных сборниках. Капур руководил ежегодным стратегическим диалогом США и Индии «Трек 1.5», а также другими американо-индийскими мероприятиями по поручению Министерства обороны США.

Пол Капур сменил Дональда Лу, занимавшего эту должность с сентября 2021 года по январь 2025 года.

Бюро по делам Южной и Центральной Азии отвечает за внешнюю политику США и отношения Соединенных Штатов с такими странами, как Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348364/
просмотров: 556
Версия для печати
Материалы по теме
Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы
В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал Уланбек Сатиев
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени
Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки
Вторая массовая акция под лозунгом «Нет королям» прошла во всех штатах США
Президент освободил брата певца Бека Борбиева от должности генконсула в Чикаго
Дональд Трамп возобновил торговую войну с Китаем: что ответили в Пекине
В США на заводе в штате Теннесси произошел мощный взрыв
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
Работа остановилась. В США с полуночи по американскому времени наступил shutdown
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
11:36
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата» Государству возвращен незаконно приватизированный участ...
11:34
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
11:31
«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
11:30
Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР
11:27
Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов