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Власть

Акылбек Жапаров рассказал, где работает после ухода из кабмина

Бывший глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров рассказал, чем занимается после ухода с государственной службы.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что является одним из руководителей Азиатской академии наук.

Напомним, в ноябре 2025 года Акылбека Жапарова избрали в высший состав Азиатской академии наук. Тогда он стал почетным академиком и вошел в президиум организации. По словам Жапарова, в октябре организация планирует провести крупное международное заседание с участием представителей 48 стран, на котором обсудят вопросы развития образования и науки.

В декабре 2024 года Акылбек Жапаров покинул пост главы кабинета министров, который занимал с октября 2021 года. Его сменил Адылбек Касымалиев.

Справка 24.kg

Азиатская академия наук (AAS) создана как международная площадка для сотрудничества ученых, экспертов и государственных деятелей стран Азии. Организация занимается вопросами развития науки, образования, технологий и реализации совместных международных проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384237/
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