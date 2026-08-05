Акылбек Жапаров рассказал, где работает после ухода из кабмина

Бывший глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров рассказал, чем занимается после ухода с государственной службы.
Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что является одним из руководителей Азиатской академии наук.
В декабре 2024 года Акылбек Жапаров покинул пост главы кабинета министров, который занимал с октября 2021 года. Его сменил Адылбек Касымалиев.
Справка 24.kg
Азиатская академия наук (AAS) создана как международная площадка для сотрудничества ученых, экспертов и государственных деятелей стран Азии. Организация занимается вопросами развития науки, образования, технологий и реализации совместных международных проектов.